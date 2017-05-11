Ленинградская область, 11 мая, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Оргкомитет праймериз «Единой России» удовлетворил заявления семи «кандидатов в кандидаты» и исключил их из числа участников предварительного голосования на дополнительных выборах в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112 — бывшему округу нынешнего главы СВР Сергея Нарышкина. Об этом сегодня, 11 мая, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного отделения партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

По собственному желанию сошли с дистанции предварительного голосования председатель комитета по культуре региона Евгений Чайковский, депутат города Гатчина и помощница депутата Госдумы Владимира Драчева Марина Григорьева, дзюдоист Павел Коржавых, рабочий предприятия ООО «Промышленная группа «Фосфорит» Вадим Титов, а также депутаты регионального парламента Олег Зеваков, Никита Коваль и Андрей Шаронов.

Таким образом, в предвыборной гонке продолжат участие глава комитета по агропромышленному и сельскохозяйственному комплексу Ленобласти Сергей Яхнюк, индивидуальный предприниматель Елена Денискина, временно безработный Валерий Цыганок, инженер Артур Порталенко, замгендиректора ООО «Интерстройпроект» Антон Мороз, руководитель Санкт-Петербургского отделения Центра специальных компетенций Санкт-Петербургского филиала НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» Виктор Кабацкий, руководитель отдела допобразования Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы Ольга Игнатьева, банщик Владимир Петров и специалист в фармацевтической компании ООО «Мерк» Дамир Урусов.

По словам депутата Законодательного собрания Ленобласти Андрея Шаронова, он не будет участвовать в дальнейшей гонке, потому что есть более серьезный кандидат, за которого он и будет призывать голосовать своих избирателей.

«Сергей Васильевич Яхнюк очень давно работает в Ленинградской области, его уважают на селе, в том числе в Ломоносовском районе — от которого я избирался — работники агропромышленного комплекса его хорошо знают и поддержат», — заявил Шаронов.

Напомним, выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании «Единой России» закончилось 27 апреля, само предварительное голосование пройдет 28 мая.

На предстоящих 10 сентября 2017 года дополнительных выборах в Кингисеппском одномандатном округе №112 в Ленобласти будет разыгран думский мандат, ранее принадлежавший бывшему спикеру Госдумы Сергею Нарышкину, который 18 сентября 2016 года победил на выборах по этому округу, набрав 52,49% голосов. Однако уже 22 сентября президент РФ Владимир Путин назначил его главой Службы внешней разведки, извинившись перед избирателями Ленобласти за то, что из-за новой должности Нарышкин не сможет представлять их интересы в нижней палате.

До 27 мая участникам предварительного голосования в думском округе предстоит принять участие в дебатах и провести свою «предвыборную кампанию». Дебаты пройдут в выходные дни 13,14, 20 и 21 мая и будут посвящены темам здравоохранения и демографии, инфраструктуры и ЖКХ, развития агропромышленного комплекса и экологии.

Также на допвыборах по Кировскому избирательному округу №9 будет разыгран мандат Дмитрия Василенко в Законодательном собрании Ленобласти, освободившийся после назначения депутата сенатором от региона.