Ташкент, 11 мая, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Узбекистан заявил о необходимости скорейшего принятия Антинаркотической стратегии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и программы действий по ее реализации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Верещагин. Опиумоеды (фрагмент). 1868

«Считаем важным скорейшее согласование проектов Антинаркотической стратегии и программы действий по ее реализации, которые будут способствовать укреплению действующих в рамках организации механизмов в этой сфере», — сказал в ходе заседания форума ШОС в Ташкенте заместитель министра иностранных дел Узбекистана Анвар Насыров.

В ходе форума 11 мая эксперты стран-членов Шанхайской организации сотрудничества обсуждают вопросы обеспечения безопасности, торговли, транспорта и инвестиций.

Организаторами форума являются Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана совместно с узбекистанским министерством иностранных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, через Узбекистан проходит так называемый «северный маршрут» контрабанды наркотиков из Афганистана в Россию и далее в Европу.