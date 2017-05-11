Махачкала, 11 мая, 2017, 18:30 — ИА Регнум. В столице Дагестана сегодня, 11 мая, произошел взрыв. Инцидент случился рядом с кафе «Золотая турка» на проспекте Гамидова. При взрыве пострадали два человека, передает корреспондент ИА REGNUM.

Brighterkashmir.com Взрыв гранаты

Один из них получил ранения нижних конечностей, другой ранен в живот. Оба доставлены в больницу, угрозы их жизни нет, сообщили в Минздраве региона.

По предварительным данным, у кафе была взорвана граната. Подорвавший ее мужчина скрылся с места преступления на автомобиле. В настоящее время в Махачкале объявлен план-перехват «Сирена».

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Напомним, в январе 2011 года в городе Хасавюрте инцидент произошел у кафе «Белые ночи». Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве припаркованного у кафе автомобиля пострадали 12 человек. Трое из них погибли, еще девять получили ранения.

Тремя днями ранее в Махачкале трое преступников в масках открыли стрельбу по посетителям из пистолетов и автоматов в кафе на лице Акушинского. После этого они облили бензином занавески, подожгли кафе и скрылись на автомашине. Два человека были госпитализированы с ожогами.