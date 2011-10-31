Ереван, 11 мая, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) и Армянская Революционная федерация (АРФ) Дашнакцутюн подписали очередной меморандум о формировании коалиции.

President.am РПА и Дашнакцутюн подписали коалиционный меморандум

Церемония подписания документа состоялась в резиденции президента Армении. Со стороны РПА меморандум подписал заместитель председателя партии Армен Ашотян, со стороны АРФД — представитель Верховного органа партии Агван Варданян.

Коалиционное соглашение рассчитано на ближайшие пять лет, до окончания полномочий парламента шестого созыва.

Для формирования правительства РПА не требовалась помощь дашнаков, так как по итогам парламентских выборов 2 апреля правящая партия получила конституционное большинство — 58 мандатов. АРФД будет иметь в парламенте всего 7 депутатов.

Как заявил после подписания меморандума зампредседателя РПА Армен Ашотян, в меморандуме о коалиционном сотрудничестве говорится, что кандидата на пост премьер-министра Армении предложит РПА.

Скорее всего АРФД сохранит уже имеющиеся 3 министерских портфеля, а действующие министры-дашнаки будут переназначены. Представители Дашнакцутюн занимают посты министров экологии (Арцвик Минасян), министра образования и науки (Левон Мкртчян) и министра территориального управления и развития (Давид Локян).

Дашнакцутюн с 1999 г. поддерживает правящую партию Армении. В 2010 г. дашнаки из-за несогласия по вопросу армяно-турецкого сближения вышли из правящей коалиции. В 2016 г., вновь подписали коалиционный меморандум с РПА.