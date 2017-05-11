Киев, 11 мая, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Украина в начале июня 2017 года намерена подать апелляцию на вердикт лондонского суда по вопросу долга перед Россией в $3 млрд, сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк.

(сс) succo Суд

«Мы планируем подать на апелляцию в начале июня», — заявил украинский чиновник.

Данилюк подчеркнул, что позиция киевских властей по этому вопросу не изменилась.

Ранее руководитель украинского Минфина уже заявил, что они продолжат обосновывать свою позицию в лондонском суде.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый Высокий суд Лондона при рассмотрении иска России к Украине принял решение, что Украина должна выплатить российской стороне $3 млрд долга, а также соответствующие договору проценты.

Напомним, в конце 2013 года Россия выдала Украине кредит в $3 млрд на выплату зарплат и пенсий. Сейчас официальный Киев заявляет, что этот кредит являлся «взяткой» бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.