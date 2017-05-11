Кострома, 11 мая, 2017, 18:11 — ИА Регнум. В Костромской области задолженность по заработной плате образовалась всего у двух организаций, зато составляет в общей сложности почти три миллиона рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Canal3.md Деньги

По данным на 5 мая, в области имеется задолженность по оплате труда в размере 2 млн 997 тыс. рублей в двух организациях. Эти деньги не получили 48 работников ООО «Буйская строительная компания» и один работник ликвидационной комиссии ОАО «Княжево».

Большая часть нарушений, отметили в прокуратуре, приходится на долю организаций, которые по закону не обязаны представлять сведения о просроченной задолженности в органы государственной статистики.

С начала 2017 года прокуроры провели 230 проверок, по результатам которых направили в суды 1640 заявлений на общую сумму 29,9 млн рублей, внесли 65 представлений, возбудили 37 дел об административных правонарушениях. По рассмотренным актам прокурорского реагирования 50 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 34 — к административной. 42 работодателя получили предостережения.

Например, у МУП «Нейское предприятие по благоустройству» через суд взыскали задолженность по заработной плате на общую сумму 106 тыс. рублей. В отношении руководителей организаций, грубо нарушивших права граждан на оплату труда, прокурорами приняты меры уголовно-правового характера.

Всего с начала 2017 года прокуроры инициировали процессуальные проверки в отношении должностных лиц семи организаций, из них по пяти возбуждены уголовные дела, по одному материалу проводится процессуальная проверка, два уголовных дела рассматриваются судами. По одному уголовному делу руководитель двух организаций привлечен к уголовной ответственности в виде штрафа.