Санкт-Петербург, 11 мая, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Количество людей, обратившихся в медучреждения Петербурга по поводу присасывания клещей, достигло 456 человек, по данным на 10 мая. Среди пострадавших с начала клещевого сезона — 74 ребенка. Об этом сообщило сегодня, 11 мая, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

JerzyGorecki Клещ

Напомним, что еще 2 мая аналогичные показатели были намного ниже: 125 человек, в том числе 23 ребенка.

При этом большинство обратившихся за медпомощью были атакованы клещами в других регионах. На территории Санкт-Петербурга зарегистрировано только 38 случаев присасывания клещей, больше всего — в Пушкинском, Курортном и Красногвардейском районах, в состав которых входят лесные массивы.

«Зарегистрировано 6 больных иксодовым клещевым борелиозом, в том числе 1 ребёнок», — сообщили в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу.

В ведомстве отметили, что холодные климатические условия этой весны сместили на более поздний срок активизацию клещей. Специалистами ведется еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.

В Ленинградской области, по данным на 4 мая, за медицинской помощью по поводу присасываний клещей обратилось 192 человека, включая 39 детей. Присасывания клещей зарегистрированы во всех 17 районах области: больше всего в Лужском (36 случаев) и Киришском (32) районах.

Больше всего укусов жители области получили при посещении лесных массивов, в садоводствах, в скверах, парках и на кладбищах.

Больных на территории региона, по данным на 4 мая, не было, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.