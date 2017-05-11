Москва, 11 мая, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Конкретное обсуждение всех деталей по зонам деэскалации в Сирийской Арабской Республике требует участия стран-наблюдателей на переговорах в Астане (Казахстан) — США и Иордании. Об этом сегодня, 11 мая, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Там определены все вопросы, которые требуют более конкретного, углублённого проговора, в том числе, конечно, с участием и стран-наблюдателей в Астане. Я имею в виду США и Иорданию», — сказал Богданов.

По его словам, сейчас идет работа над созданием рабочей группы по деэскалации, которая должна будет на профессиональном, экспертном уровне с участием военных детально поработать с картами и определить границы зон деэскалации более конкретно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках очередного раунда межсирийских мирных переговоров в Астане 3 и 4 мая Россия, Турция и Иран подписали Меморандум о создании зон деэскалации.

На основании Меморандума созданы четыре зоны деэскалации.

Первая включает в себя провинцию Идлиб, также определенные части соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо).

Вторая зона — определенные части на севере провинции Хомс. Третья — Восточная Гута, четвертая — определенные районы на юге Сирии (провинции Деръа и Кунейтра).

В Меморандуме отмечается, что создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой, продолжительность которой составит 6 месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса стран-гарантов.

В границах зон деэскалации прекращаются боевые действия между конфликтующими сторонами, в том числе применение любых видов вооружений, включая авиационные удары. Также в зонах должен быть обеспечен безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населенным пунктам, обеспечена медицинская помощь населению.

Границы зон деэскалации и полос безопасности должны быть определены до 4 июня 2017 года. К этой же дате должно быть проведено окончательное отмежевание вооруженной оппозиции от террористических группировок.