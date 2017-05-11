Ярославль, 11 мая, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов подписал постановление мэрии «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Терешковой, Флотским спуском, Волжской набережной, улицей Суркова в Кировском районе города Ярославля». Постановление опубликовано на сайте мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Указанный квартал находится в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, в нем расположена церковь Благовещения.

City-yaroslavl.ru Схема проекта планировки в Ярославле

Общественность Ярославля увидела в подготовке проекта планировки намек на грядущее там строительство. Ранее мэрия издала постановление, которое запрещает точечную застройку без проектов планировки территорий. Заместитель мэра по вопросам градостроительства Сергей Калинин заявил, что речь о стройке около Благовещенского храма не идет.

«У нас проектами планировки должен был покрыт весь город. Пока, к сожалению, лишь от силы 20% города имеют такие проекты. Один из землепользователей с этой территории вызвался добровольно, за собственные день сделать проект планировки под контролем мэрии. После этого он всю информацию передаст нам», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Сергей Калинин.

О том, кто является этим щедрым землепользователем и зачем ему это надо, заместитель мэра ответить не смог. Несмотря на неоднократные заверения властей о запрете точечной застройки в историческом центре Ярославля, такое строительство фактически продолжается как в зоне ЮНЕСКО, так и в буферной зоне.