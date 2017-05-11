Луганск, 11 мая, 2017, 17:58 — ИА Регнум. В столице Луганской Народной Республики в рамках проекта «Кадровый резерв» при участии Фонда социального страхования м Министерства экономического развития прошла ярмарка вакансий «Ты нужен Республике». Ярмарку на более 1000 рабочих мест представили около 100 представителей бизнеса и других организаций, в том числе и для граждан с ограниченными физическими возможностями. Любой соискатель имел возможность ознакомиться с возможным местом работы, с социальными гарантиями, которые даёт работодатель.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

На ярмарке также состоялся круглый стол «Актуальная проблематика трудоустройства в ЛНР», на котором присутствовали представители общественных и профсоюзных организаций, руководители предприятий, организаций и органов государственной власти.

«Вопрос трудоустройства всегда актуален, особенно для молодежи. В нашей Республике ему уделяют особое внимание. Глава республики дал поручение, согласно которому в исполнительных органах государственной власти количество работающих молодых специалистов было доведено до 15%. Даже соответствующие изменения были внесены в квалификационные требования к государственным гражданским служащим в части наличия стажа работы», — сказал заместитель руководителя Администрации Главы ЛНР Олег Черноусов.

«Это отличный старт для молодых специалистов», — открывая ярмарку вакансий, заявил и. о. руководителя исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Николай Запорожцев.

«Сегодняшнее мероприятие проходит в очень значимый для всех нас день — ровно три года назад на республиканском референдуме жители Луганщины сказали решительное «нет» продвижению фашизма. Мы выстояли в борьбе против киевской хунты, против экономической блокады. Мы строим новое государство, и для этого нужны крепкие руки, квалифицированные кадры», — подчеркнул Запорожцев.