Мадрид, 11 мая, 2017, 17:58 — ИА Регнум. «Европейский Центробанк в своем только что опубликованном докладе признал, что официальные цифры безработицы, представляемые странами-членами ЕС, обманчивы, — пишет аналитик портала Висенте Ньевес. — Показатели, которые фигурируют в отчетах правительств, не отражают реальную ситуацию на рынке труда в Евросоюзе».

Slowking4 Безработица в западных странах

Автор отмечает, что «по мнению Евроцентробанка, это слишком «узкий» индикатор, чтобы определить настоящее положение вещей. Для получения реальной цифры нужно определить не только количество населения, зарегистрированного в качестве соискателей рабочих мест на биржах труда, но и латентных безработных. То есть работающих без трудовых договоров, занятых неполный рабочий день или подписавших временные контракты, а также не занятых, но при этом и не желающих регистрировать свое «безработное» состояние по какой-либо причине».

С учетом этих категорий, по оценкам ЕЦБ средний уровень безработицы в ЕС составляет не 9,5% а 18%. В США безработица, подсчитанная с учетом названных выше критериев, составляет 8,6%.