Москва, 11 мая, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Американская интернет-корпорация Google заплатила административный штраф в размере 438 млн рублей, назначенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-служба ФАС.

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Сообщается, что корпорация Google Inc. 9 мая оплатила административный штраф в размере 438 млн 067 тыс. 400 руб., назначенный Федеральной антимонопольной службой.

При этом ФАС уточнила, что два штрафа по 500 тыс. руб. каждый, назначенные структурам американской корпорации (Google Inc. и Google Ireland Ltd.) компания еще не заплатила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Google и ФАС заключили мировое соглашение по делу об Android на срок шесть лет и девять месяцев. Америанская корпорация пошла на уступки и сделала принадлежащую ей операционную систему Android свободной.

Это значит, что любые разработчики приложений для Android-устройств, в частности, российские «Яндекс» и Mail.ru Group, смогут претендовать на место на главном экране.