Вильнюс, 11 мая, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Будете в Литве и решите купить бутылку вина? Продавец снимет вас на камеру и полгода будет хранить видеозапись. Между тем вашему ребенку при покупке спиртного придется ждать вас за дверью, потому что лицам младше 20 лет даже в присутствии родителей будет запрещено там находиться. Это только одно из правил провозглашенной властями Литвы антиалкогольной кампании, которая вскоре вступит в силу, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 мая.

intermac Алкоголь под контроль

Бутылку придется выносить из магазина в мешке или кармане — чтобы никто не увидел. Правящие в Литве крестьяне-зелёные, решившие отрезвить Литву, готовятся к куда более интересным сюрпризам, чем ограничение времени торговли алкоголем и запрет рекламы.

Парламентский Комитет по делам здравоохранения 10 мая утвердил поправки к закону о контроле над алкоголем. Если они будут одобрены всем парламентом Литвы, каждый покупатель будет сниматься на камеру, полиция сможет оштрафовать за неупакованную бутылку, придется забыть о бокале вина в антракте спектакля. Выделим пять самых главных запретов, которые вскоре будут рассматриваться в Сейме.

1. В алкогольных отделах магазинов можно будет торговать только напитками не крепче 7,5 градусов. Более крепкие алкогольные напитки можно будет приобрести только в специализированных алкогольных торговых учреждениях. Исключение может быть предоставлено только сельским магазинам, в которых можно будет купить и более крепкий алкоголь — до 15 градусов. Если эта установка останется неизмененной, супермаркеты должны будут превратить свои алкогольные отделы в специализированные алкогольные магазины с отдельным входом, или торговать только слабым алкоголем. Алкогольным магазинам придется отказаться от других дополнительных товаров, которыми они торгуют сейчас — от зажигалок до простых продуктов питания.

2. Продавцы алкоголя будут снимать на камеру всех покупателей и хранить видеозаписи. Планируется, что видеозаписи нужно будет хранить в течение полугода с момента приобретения алкоголя. Если попросят соответствующие учреждения, магазины должны будут предоставить видеозаписи.

3. Лица младше 20 лет не смогут посещать алкогольные магазины. Продавцы, подозревая, что покупатель младше 25 лет, должны будут требовать показать документ.

4. Физические лица не смогут носить с собой алкоголь, чтобы все его видели — другими словами, покупатель должен будет выходить из магазина, вложив бутылку в мешок или другую непрозрачную упаковку.

5. Планируется запретить торговать алкоголем во время праздников, массовых мероприятий, выставок, концертов, спектаклей.

С 2018 года планируется полностью запретить рекламу алкоголя. Правительство в своих выводах рекомендует не считать рекламой информацию на упаковке, где указывается группа алкоголя, страна производства, географические ссылки, название производителя и так далее.