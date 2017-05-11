Вильнюс, 11 мая, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В Литве заговорили о возможном скором прекращении работы на территории страны социальных сетей, таких как YouTube и Facebook. Как сообщает сегодня, 11 мая, корреспондент ИА REGNUM, поводом для таких обсуждений в социальных сетях стала антиалкогольная кампания, которую провозгласили литовские власти.

(сс) downloadsource.fr Доступ в Facebook

В ней, в частности, предусмотрен полный запрет на любую рекламу алкогольной продукции. В то же время, международные платформы в интернете неподконтрольны литовской юрисдикции и в них рекламы алкоголя — предостаточно. Это может стать формальным поводом для отключения социальных сетей на территории Литвы, как это уже произошло с мировыми онлайн-казино, доступ к которым в стране ограничен.

Впрочем, пока литовские власти отрицают, что будут блокировать социальные сети. По их словам, как только запрет на рекламу вступит в силу, реклама исчезнет и из социальных платформ в интернете, поскольку в правилах самих этих компаний чётко сказано, что они соблюдают национальные законодательства в разных странах мира. Соответственно, и запрещать, например, Facebook или YouTube не будет необходимости. Поэтому интерпретации, будто запрет на рекламу алкоголя станет поводом для ограничения доступа к этим ИТ-лидерам и их услугам, не только не соответствует действительности, но еще и вводит в заблуждение литовское общество, утверждается в распространенном сообщении крестьян.

По мнению политиков, поправки к закону и планируемый механизм, запрещающий рекламу алкоголя в интернете, опираются на ныне действующий механизм Службы по контролю над азартными играми. Получая соответствующие сообщения, служба обращается в суд, который и принимает решение, должен ли быть ограничен доступ к сайту с соответствующим содержанием.