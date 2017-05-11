Симферополь, 11 мая, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов 11 мая официально пригласил Сусанну Джамаладдинову, более известную как певица Джамала, посетить Крым в любое удобное время, сообщает RT.

Albin Olsson Сусана Алимовна Джамаладинова

Приглашение с подписью заместителя председателя правительства республики, постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова отправлено артистке в ответ на заявление о том, что она сильно желает выступить в Крыму, но не имеет возможности туда поехать даже ради больного дедушки. Джамала родилась в 1983 году на территории Киргизии, а затем вместе с родителями переехала в село Малореченское, расположенное под Алуштой. Там в настоящий момент проживают ее родственники.

«Уважаемая госпожа Джамаладдинова! Учитывая Ваше публичное заявление, в котором было выражено желание посетить свою Родину — Крым, навестить своих родных и близких, приглашаем Вас посетить республику Крым в удобное для Вас время», — указано в письме, подписанном заместителем председателя правительства российской республики Крым.

Кроме того, Джамала приглашена поучаствовать в круглом столе на тему «Сотрудничество крымско-татарской национально-культурной автономии республики Крым с соотечественниками за рубежом».Заседание пройдет в Симферополе 17 мая, накануне очередного юбилея депортации крымских татар за массовое участие в мероприятиях немецко-фашистских оккупационных властей.

«Мы еще раз подчеркиваем, что это два приглашения — на любое удобное время и на конкретную дату. С нашей стороны — никаких препятствий, с открытым сердцем приглашаем посетить родных и близких», — указал Мурадов в своем письме.

Заместитель председателя правительства Крыма подчеркнул, что «в такой ситуации обязательно приехал бы навестить больного родственника».