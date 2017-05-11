Москва, 11 мая, 2017, 17:06 — ИА Регнум. В Госдуме объявлена «учебная тревога», идет отработка мер противопожарной безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая. Проверяется общая готовность нижней палаты парламента к ЧС.

Sergey Korovkin 84 Государственная дума России

«Внимание! Учебная пожарная тревога! Всем сотрудникам покинуть здание», — сообщили по «громкой связи».

«Просьба закрыть двери и выйти на улицу. Не забудьте взять с собой документы и ценные вещи. Выход производить по ближайшим эвакуационным лестницам, ориентируясь по световым указателям «Выход». При эвакуации соблюдайте спокойствие. Соответствующими службами предпринимаются все меры по восстановлению нормального функционированию здания», — проинформировали по «громкой связи».

Как правило, учения проходят регулярно раз в полгода.