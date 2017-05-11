Курган, 11 мая, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В Кургане благоустройство города вызывает опасения у некоторых общественников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kurgan.pro Памятник Дмитрию Пичугину, Курган

По данным администрации города, на 2017 год в столице Зауралья запланированы работы по реставрации памятных мемориальных досок, продолжении проекта «Красная линия», благоустройству набережной реки Тобол. А депутат Курганской городской Думы Людмила Дорофеева сообщила, что краеведческий отдел Центральной городской библиотеки имени В. Маяковского составляет полный реестр всех мемориальных досок, в том числе и тех, которые были утрачены. После проведенного сбора информации будет решаться вопрос о возможности или невозможности вернуть памятные доски на прежнее место.

Директор департамента развития городского хозяйства Андрей Нелюбин заявил, что все работы по приведению в порядок набережной реки Тобол планируется завершить в конце июля. Замену плиточного покрытия, восстановление ступеней, цветник на прилегающей территории ждет и мемориальный комплекс памяти павших в борьбе за Советскую власть, который расположен в Городском саду.

Директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана Елена Иванова доложила о предложениях по разработке концепции реставрации улицы Советской на участке от Савельева до Томина. В планах — разработка объединенной охранной зоны объектов культурного наследия с парками и скверами.

При этом, как отмечают некоторые общественники, в городском благоустройстве есть и проблемы. Эксперт Общероссийского народного фронта Светлана Калинина заглянула в сквер им. Дмитрия Пичугина, где с 2015 года томится в реставрации памятник герою гражданской войны.

«Стыдно, что памятные и великие люди Курганской области стоят в закрытых коробках», — передает слова Калининой «Область45». Эксперт отметила, что муниципальные власти могли бы и не ждать федеральных денег на благоустройство, а самостоятельно организовать субботник, чтобы привести сквер в порядок. «То, что я увидела — это ужасно. На пяти скверах вы просто наплевали в память людям, установившим их. Да я бы сама вышла и прибрала, если вы не можете собрать никаких хозяйственных структур. Просто убрать мусор и посадить цветы, а не бросать развалившийся памятник архитектуры, заваленный хламом», — заявила Светлана Калинина городским властям, сообщает издание «Область45».

Отметим, Дмитрий Пичугин родился в 1889 году в селе Моревском Курганского уезда в крестьянской семье. После Великой Октябрьской социалистической революции прибыл в Курган с мандатом Петроградского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и объединил в уезде все революционные силы. Вскоре его избрали заместителем председателя Совета депутатов, председателем крестьянской секции.

Контрреволюционный мятеж белочехов, которые в 1918 году захватили Курган, вынудил Дмитрия Пичугина сформировать партизанский отряд. Белочехи обнаружили партизанскую базу, которая находилась в селе Усть-Суерском. Пичугин был схвачен противником и расстрелян 23 июня 1918 года на Белозерском тракте у Белого Яра. В память о председателе крестьянской секции Совета депутатов в Кургане именем Дмитрия Пичугина названа улица и сквер. В Варгашинском районе имя Пичугина было присвоено совхозу.

Один из памятников ему как раз и установлен в этом сквере. По словам очевидцев, сейчас он разрушается и огорожен от людских глаз коробом. В администрации Кургана судьбу памятника прояснить не смогли.