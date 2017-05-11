Москва, 11 мая, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько) прокомментировал приговор «ловцу-покемонов» в храме Руслану Соколовскому. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 11 мая.

MaxSvet Руслан Соколовский

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал блогера Руслана Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и приговорил к трем с половиной годам условного заключения.

Государственное обвинение и защита Соколовского сочли приговор справедливым. Сам осужденный заявил, что приговором доволен.

«Приговором я доволен, потому что я остаюсь на свободе и у меня есть возможность работать над проектами, которые мне (Евгений — ИА REGNUM ) Ройзман предложил», — сказал Соколовский РИА Новости.

Будет ли он обжаловать приговор, Соколовский не сообщил.

Напомним, в августе 2016 года Соколовский выложил на видеохостинге YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной бранью, стилизованной под церковные песнопения, а в конце Соколовский высмеял основы христианства.

Игумен Серапион выразил надежду, что блогер извлечет выводы из произошедшего и изменится к лучшему.

«Христиане всегда призывали к милосердию, и христианин не будет желать никому мучений физических и нравственных, с которыми сопряжено пребывание человека в тюрьме. И я думаю, что суд при принятии решения по делу Соколовского тоже руководствовался соображениями гуманности», — сказал заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата.

Он также отметил, что существуют разные пути исправления человека, а российская пенитенциарная система далеко не всегда человека исправляет.

Митько напомнил, что в своем последнем слове Соколовский не выразил сожаления.

«Насколько я понимаю, в своем последнем слове Соколовский не выражал сожаления, что он оскорбил чьи-то чувства. Думаю, что он должен сделать хотя бы какие-то выводы из этой ситуации… Но я понимаю также и то, что человек может сделать выводы только по своей свободной воле. Никого нельзя заставить исправиться, изменить себя», — сказал представитель РПЦ.