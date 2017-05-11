Тбилиси, 11 мая, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился к авторам конституционного законопроекта и призвал их не оставлять страну без верховного главнокомандующего. Об этом Георгий Маргвелашвили заявил на очередной встрече с населением Гори 11 мая в рамках всенародного обсуждения проекта изменений в Конституцию.

Michał Józefaciuk Президент Грузии Георгий Маргвелашвили

Президент подчеркнул, что в данном вопросе сравнивать Грузию с другими странами нельзя, так как ситуация в Грузии особенная и отличается тем, что в нескольких десятках километров от столицы стоят войска сильного ядерного государства.

«Перед грузинскими солдатами стоят, наверное, самые сложные в мировом масштабе задачи и вызовы. И лишать солдат верховного главнокомандующего сегодня нельзя. Им нельзя иметь такого главнокомандующего, который записан в новой Конституции, который только называется главнокомандующим, но лишен реальных полномочий», — заявил Маргвелашвили.

По его мнению, передача полномочий главнокомандующего премьер-министру неправильна еще и потому, что за один избирательный цикл премьер может поменяться несколько раз, и армии придется каждый раз присягать новому премьеру.

«С тех пор, как мы перешли к полупарламентской республике, за один избирательный цикл сменились целых три премьер-министра, то есть нашей армии пришлось бы трижды присягать перед каждым новым премьер-министром», — пояснил Георгий Маргвелашвили.

Обращаясь к жителям Гори, он напомнил им, что всего в 30 километрах отсюда стоят российские войска, и призвал всех не оставлять страну в такой ситуации без верховного главнокомандующего.

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На обращение президента в конце встречи ответил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, который отметил, что положения проекта новой Конституции трактуются и интерпретируются неправильно и статус верховного главнокомандующего никто не отменяет. Он объяснил, что Вооруженные силы и сегодня не подчиняются президенту, президент и сегодня не имеет права отдавать войскам приказы, и если бы это было так, в стране царила бы военная диктатура.

По заявлению спикера, все проблемы вокруг статуса главнокомандующего возникли после принятия Конституции 2010 года, и в нынешнем законопроекте их пытаются исправить. Он также объяснил, что по проекту конституционных изменений менеджмент и управление Вооруженными силами передаются правительству, а общая координация остается за президентом.