Власти Грузии внесут Юрия Лужкова в черный список
Тбилиси, 11 мая, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Власти Грузии хотят внести в черный список бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сегодня, 11 мая, сообщают «Новости Грузии».
Как заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хучишвили, власти ранее не вносили Лужкова в черный список, но сейчас исправят это.
«То, что произошло на этом этапе, было обусловлено тем, что в свое время он не был внесен в список. Мы введем его в этот список и в Грузию он не сможет въехать», — сказал замминистра.
Скандал разгорелся после того, как Лужков посетил Грузию в мае 2017 года. Бывший столичный градоначальник вместе со своей супругой Еленой Батуриной въехал в Грузию со стороны Армении, где они находились ранее.
Лужков побывал в монастыре в селе Канда, а затем побывал в Тбилиси. Также выяснилось, что Лужков является почетным гражданином Тбилиси и Батуми.
Однако представители местных властей с подачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в Грузии заочно арестован, указали на то, что Лужкову был запрещен въезд в Грузию, так как он бывал на территории Южной Осетии и Абхазии, которые вышли из состава Грузии в 2008 году.
В свое оправдание Министерство внутренних дел Грузии заявило, что вышел срок давности совершенного Лужковым преступления, которое заключается в пребывании на «оккупированных территориях». При этом МВД в данном случае опирается на срок давности административных правонарушений, хотя нарушение закона «Об оккупированных территориях» является уголовным.
В итоге Лужкова вновь внесут в черные списки и в Грузию больше не пустят.