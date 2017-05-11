Тбилиси, 11 мая, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Власти Грузии хотят внести в черный список бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сегодня, 11 мая, сообщают «Новости Грузии».

Intes Юрий Лужков

Как заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хучишвили, власти ранее не вносили Лужкова в черный список, но сейчас исправят это.

«То, что произошло на этом этапе, было обусловлено тем, что в свое время он не был внесен в список. Мы введем его в этот список и в Грузию он не сможет въехать», — сказал замминистра.

Скандал разгорелся после того, как Лужков посетил Грузию в мае 2017 года. Бывший столичный градоначальник вместе со своей супругой Еленой Батуриной въехал в Грузию со стороны Армении, где они находились ранее.

Лужков побывал в монастыре в селе Канда, а затем побывал в Тбилиси. Также выяснилось, что Лужков является почетным гражданином Тбилиси и Батуми.

Однако представители местных властей с подачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в Грузии заочно арестован, указали на то, что Лужкову был запрещен въезд в Грузию, так как он бывал на территории Южной Осетии и Абхазии, которые вышли из состава Грузии в 2008 году.

В свое оправдание Министерство внутренних дел Грузии заявило, что вышел срок давности совершенного Лужковым преступления, которое заключается в пребывании на «оккупированных территориях». При этом МВД в данном случае опирается на срок давности административных правонарушений, хотя нарушение закона «Об оккупированных территориях» является уголовным.

В итоге Лужкова вновь внесут в черные списки и в Грузию больше не пустят.