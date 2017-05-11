Северодвинск, Архангельская область, 11 мая, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Строительство ОИС «Академик Александров» началось на верфи ЦС «Звёздочка» 20 декабря 2012 года по заказу Министерства обороны РФ.

Star.ru ОИС «Академик Александров», судно проекта 20183

Океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» — многоцелевое судно усиленного ледового класса. Судно предназначено для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике. ОИС «Академик Александров» способно вести мониторинг районов деятельности флота, районов проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных донных объектов, районов экономической деятельности, выполнять установку в них донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования.

Двойное назначение судна позволяет проводить поисково-спасательные операции, дноуглубительные работы, буксировку, установку и перегрузку военной и специальной техники, обследование и подъём затонувшей морской техники, включая объекты, представляющие потенциальную или действительную экологическую опасность.

После вывода из эллинга ОИС «Академик Александров» будет спущено на воду. Завершающий этап достройки судна будет выполняться на плаву. В 2018 году судно выйдет в море для выполнения программы заводских ходовых и государственных испытаний. Плановый срок передачи ОИС «Академик Александров» заказчику — IV квартал 2018 года.