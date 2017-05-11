Оренбург, 11 мая, 2017, 16:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области министром здравоохранения назначена Галина Зольникова. В качестве главы ведомства она приступит к работе с 12 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Minzdrav.orb.ru Новый министр здравоохранения Оренбуржья Галина Зольникова

Стоит отметить, что до этого назначения Зольникова являлась исполняющей обязанности министра здравоохранения региона. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года Тамара Семивеличенко заявила о том, что не может дальше быть министром и подала в отставку по состоянию здоровья. В настоящее время она — советник губернатора по вопросам здравоохранения. Полномочия исполняющего обязанности главы Минздрава возложили на Александра Криволапова, который является первым заместителем главы профильного ведомства, а впоследствии — на Галину Зольникову, которая являлась заместителем министра по организации медицинской помощи детям и родовспоможению.

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Добавим, Галина Зольникова окончила в 1982 году Оренбургский государственный медицинский институт. Работала врачом акушером-гинекологом, затем заведующей отделением в городской больнице №3 города Орска; врачом акушером-гинекологом отделения патологии родильного дома в областной клинической больнице предприятия «Оренбурггазпром».

С 2001 по 2012 годы — заместитель главного врача по лечебной работе городской клинической больницы №2 Оренбурга.

С 2012 года — заместитель министра здравоохранения Оренбургской области по организации медицинской помощи детям и родовспоможению. С 17 марта 2017 года исполняла обязанности министра здравоохранения Оренбургской области.