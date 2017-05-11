Калуга, 11 мая, 2017, 16:59 — ИА Регнум. На внеочередном заседании городской думы Калуги сегодня, 11 мая, депутаты обсудили вопросы благоустройства дворовых территорий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской думы Калуги На заседании

По словам начальника управления городского хозяйства Алексея Дмитриева, на проведение работ по благоустройству выделяется 290 миллионов рублей. Из этой суммы 190 миллионов рублей будет направлено на ремонт дворов, 100 миллионов — на благоустройство общественных зон. 48% средств выделяется из федерального бюджета, остальные из областного и городского бюджетов.

Между тем одно из условий включения двора в программу ремонта — это согласие жителей на проведение межевания дворовой территории после завершения благоустроительных работ и софинансирование в размере 1% от стоимости работ. Кроме того, детские игровые площадки и малые архитектурные формы, которые будут установлены во дворах в рамках этого проекта, обязана будет взять на баланс управляющая компания или ТСЖ. Во дворах также будет произведен ремонт асфальтового покрытия, обустроены парковочные карманы, установлены урны и скамейки.

«Предстоит огромный объем работ по благоустройству, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — Подразделения городской управы и депутатский корпус должны будут действовать в тесном контакте с жителями, вести разъяснительную работу, кроме того необходимо уложиться в жёсткие сроки и завершить программу до наступления холодов».

Депутат Максим Платов подчеркнул необходимость тщательного подбора подрядчиков и строгого контроля за качеством выполняемых работ.

Реализация программы по благоустройства дворовых территорий будет находиться на контроле у депутатского корпуса Калуги.

Депутаты городской думы также внесли изменения в бюджет областного центра. Так, за счет перераспределения средств, 20 миллионов рублей выделяется на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановление платежеспособности муниципального предприятия «Управление калужского троллейбуса» и 500 тысяч рублей будет направлено на оплату взноса в уставной фонд МУП «Калугаспецавтодор».