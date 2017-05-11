Киев, 11 мая, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В Киеве члены националистических движений пикетируют штаб-квартиру Министерства внутренних дел Украины с требованием отставки главы ведомства Арсена Авакова. Об этом сегодня, 11 мая, сообщают украинские СМИ.

Haqqin.az Националисты в Киеве требуют отставки Авакова

Сообщается, что члены «Добровольческого движения ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят пикет у здания МВД в Киеве. В акции участвуют несколько десятков человек с флагами ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), националистической партии «Свобода» и экстремистского движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Собравшиеся требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

В районе проведения пикета выставлена усиленная охрана из подразделений украинской полиции и Национальной гвардии.