Ярославль, 11 мая, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Региональный совет ярославского отделения партии «Яблоко» собирается выдвинуть своего председателя Олега Виноградова в кандидаты в губернаторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Олег Виноградов.

Олег Виноградов Олег Виноградов

Олег Виноградов вступил в партию «Яблоко» в начале этого года, а в конце апреля на областной конференции был избран председателем ярославского регионального отделения партии. До этого он занимал должность заместителя мэра Ярославля, которую оставил летом 2013 года после ареста главы города Евгения Урлашова. Ранее был депутатом Ярославской областной думы, заместителем губернатора области.

Олег Виноградов — опытный политик, который в 2003 году уже принимал участие в выборах губернатора от «Союза правых сил» и набрал тогда 6,9% голосов.

«Я не собираюсь быть техническим кандидатом для и.о. губернатора Дмитрия Миронова. Я хочу составить реальную конкуренцию московской команде действующего главы области. Мне не нравится та политика, которую проводит эта команда. И у нас уже есть группа региональных политиков, которая готова предложить свою программу развития Ярославской области», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

«Яблочник» считает первостепенной задачей собрать избирательный фонд, чтобы провести предвыборную компанию и довести до ярославцев свою программу. По словам Олега Виноградова, у него личных денег на избирательную компанию нет, но уже есть люди, как в Москве, так и в Ярославской области, которые готовы вложиться.

Политик надеется, что власть не включит административный ресурс и не задействует «муниципальный фильтр», заставляя депутатов проголосовать против выдвижения «яблочника» кандидатом в губернаторы. Чтобы этого избежать, он собирается вести диалоги с депутатами.

В 2013 году начальник Олега Виноградова мэр Ярославля Евгений Урлашов заявил о своем желании баллотироваться в губернаторы и вскоре после этого был арестован по обвинению во взяточничестве.

«У меня несколько иной случай. Евгений Урлашов — политик молодой, он склонен к конфликту, к противостоянию. Я считаю, что должен быть конструктивный диалог со всеми политическими силами во имя развития Ярославской области», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

Прежде чем стать кандидатом в губернаторы Ярославской области на предстоящих осенью этого года выборах главы региона, надо пройти несколько этапов. Сначала региональный политсовет партии должен выбрать кандидатуру и отправить ее в центральное бюро партии «Яблоко». Если она там будет одобрена, то следующим этапом станет рассмотрение на общепартийной конференции в июне этого года. Как сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов, разговор с председателем партии «Яблоко» у него уже был, и тот сам предложил ярославцам начать процедуру по выдвижению кандидата в губернаторы.