Рим, 13 мая, 2017, 02:01 — ИА Регнум. 13 мая 1981 года в Иоанна Павла II стрелял некий турок по Мехмет Али Агджа. Получивший ранения в руку и в живот папа чудом остался жив; еще немного — и пуля могла бы задеть крупные артерии и позвоночник. Преступника задержали на месте, но добиться от него четких показаний оказалось невозможно. Сотрудничать со следствием он отказался, напротив — казалось, хотел лишь сильнее запутать полицию. Его показания были противоречивы и он сообщал, что надумал свое преступление самостоятельно.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Покушение на Ионна Павла II

Поиск возможного заказчика не дал следствию результата. Что же касается версий прессы, то, поскольку дело было во время холодной войны, западные издания большей частью подозревали КГБ СССР. Предполагалось, что раз Иоанн Павел II, который был поляком, поддерживал Леха Валенсу, собирающегося свергнуть просоветский режим, да и сама социалистическая Польша была серьезным противником СССР, то устранение папы выгодно именно Андропову (тогдашнему руководителю КГБ).

Противоположное мнение указывало на ЦРУ как заказчика, через связь преступника с организацией «Серые волки», состоящей в ЦРУ. Обе версии не были подтверждены. Более того, даже сам папа, встретившийся с Агджи через два года после произошедшего, не узнал от него ничего нового. А преступник примерно в то же время говорил, что завербовали его спецслужбы Болгарии, — однако все арестованные на основании его показаний были отпущены ввиду отсутствия достаточных доказательств.

Папа простил покушавшегося на него, а потом и вовсе испросил для Агджи помилования. Вернувшийся в Турцию Агджа обрел немалую популярность. Тому способствовали и его намеки на причастность спецслужб разных стран к покушению на папу.

Так кем же был Агджа — самостоятельным игроком или марионеткой, и правда ли ниточки тянутся к Ирану? Читайте статью: Покушение на Папу Римского: кто стоял за спиной турецкого террориста?

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