Вильнюс, 11 мая, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Если посмотреть на рейтинги, пока что наибольшей популярностью пользуется премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. Ему доверяют жители, кроме того, в закулисье говорят, что он, скорее всего, рассматривал бы возможность через несколько лет переехать во дворец на улице Дауканто в Вильнюсе.

Saeima Саулюс Сквернялис

Политолог Виргис Валентинавичюс в студии телеканала INFO TV, утверждал, что еще слишком рано размышлять, кто займет кресло президента после Грибаускайте.

«Сквернялис постоянно на виду, поэтому люди сегодня его и упоминают. Но я уверен, что если выборы были бы через две недели, и людям нужно было бы серьезнее подумать о том, мог бы Сквернялис стать президентом или нет, те цифры были бы другие. А сейчас до выборов еще два года, эта ситуация может еще перевернуться множество раз», — сказал политический обозреватель.

По словам Валентинавичюса, более четкая картина сложится примерно через полтора года, когда выяснится, каких кандидатов поддерживают главные партии.

«Выберут ли социал-демократы Блинкявичюте (депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте, в прошлом министр соцзащиты и труда, популярный среди населения политик — прим. ИА REGNUM ) и начнут ли в нее инвестировать. Возможно, Андрюкайтис (еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Витянис Андрюкайтис — прим. ИА REGNUM ) вернется из Брюсселя. У консерваторов тоже будет дилемма, по моему мнению, у них самый лучший кандидат Шимоните (бывший министр финансов Ингрида Шимоните — прим. ИА REGNUM ), которая и привлекательная, и с опытом, и мыслит стратегически. Конечно, вновь все будет зависеть от руководства партии, что оно выберет. Хватит ли молодому лидеру консерваторов мудрости переступить через свои амбиции и поддержать того, у кого есть реальные шансы победить на президентских выборах», — сказал политолог.

По его словам, многое будет зависеть от того, кого поддержат три партии, которые сейчас находятся на вершине рейтингов, — крестьяне, консерваторы и социал-демократы.

Сам премьер Сквернялис говорит, что пока не думает о будущих выборах и сейчас сконцентрирован на работе правительства.