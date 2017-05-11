Сиань, Китай, 11 мая, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Необычная программа по похудению стартовала в одной из компаний в китайском городе Сиань. Руководство Xian Jingtian Investment Consulting стало выплачивать своим сотрудникам по 100 юаней за каждый «скинутый» килограмм.

23yy.com Юань

По условиям программы, сотрудники должны похудеть более чем на 3 кг для получения выплаты. Участие в программе добровольное. В настоящий момент дополнительные выплаты получают более 60% сотрудников офиса, пишет «Сина синьвэнь».

Инициатором программы выступил председатель правления Xian Jingtian Investment Consulting Ван Сюэбао, которым сам страдает от избыточного веса. По словам бизнесмена, результаты кампании намного превзошли все ожидания.

«Большинство сотрудников компании начали вести здоровый образ жизни и заботиться о своем физическом состоянии. Благодаря стартовавшей программе у сотрудников появилось чувство здоровой конкуренции, рабочие показатели продолжают демонстрировать положительную тенденцию», — сообщил Ван Сюэбао.

По словам председателя правления Xian Jingtian Investment Consulting, корпоративная программа похудения продлится до конца 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно данным отчета, опубликованного Национальной комиссией здравоохранения и планирования семьи КНР, более половины жителей столицы Китая в возрасте от 18 лет страдают от избыточного веса. Кроме того, в отчете подчеркивается, что более 90% учащихся старших классов в Пекине имеют серьезные проблемы со здоровьем.