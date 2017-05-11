Оренбург, 11 мая, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Напомним, в 2016 году судом апелляционной инстанции Зиганшин и Жданов признаны виновными в вымогательстве и получении взяток группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Асхат Зиганшин получил девять с половиной лет, а Константин Жданов — шесть с половиной лет. Кроме того, по решению суда они должны выплатить штрафы в размере 100 млн рублей и 10 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшие чиновники вымогали взятки у заместителя директора фирмы, которая занималась строительством отделения паллиативной медицины в Оренбургском областном клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов войн и объектов в оздоровительно-образовательном детском центре «Солнечная страна» в селе Ташла Тюльганского района.

В частности, за подписание актов выполненных работ в отделении паллиативной медицины и дальнейшее покровительство осужденные потребовали вознаграждение в размере 2,5 млн рублей. В рамках исполнения той же фирмой по договору субподряда строительных работ по государственному контракту стоимостью 65 млн рублей на строительство 10 жилых домов для временного проживания родителей и детей в центре «Солнечная страна» экс-чиновники получили преступный доход в 6,5 млн рублей (10% от стоимости контракта).

Зиганшин и Жданов, по данным следствия и суда, требовали деньги за общее покровительство фирме и подписание актов выполненных работ в пределах стоимости контрактов.