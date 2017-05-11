Ярославль, 11 мая, 2017, 16:05 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы вручили требование руководителю религиозной организации покинуть в течение пяти дней храм Владимирской иконы Божьей Матери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФССП России по Ярославской области.

УФССП по ЯО Владимирская церковь в Ярославле

В отдел судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам УФССП России по Ярославской области поступил исполнительный лист, выданный арбитражным судом Ярославской области. Храм принадлежит территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ярославской области. Пользовалась им местная религиозная организация «Приход Владимирской иконы Божьей Матери на божедомке Суздальской епархии Российской православной автономной церкви». По решению суда организация должна выселиться из помещений, принадлежащих Росимуществу.

«Мы вручили им требование, и в течение 5 дней религиозная организация должна покинуть его. Им может потребоваться больше времени, чтобы забрать иконы. Мы не сможем оставить их у себя на хранении, поскольку это требует специальных условий содержания, но можем передать их на временное хранение в епархию», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ярославской службы судебных приставов Екатерина Пиунова.

Конфликт между приходом Владимирского храма и ярославской епархией Русской православной церкви длится уже давно. Организация занимает церковь 17 века. «Автономной церкви» оно было передано еще в начале 90-х годов. Приход возглавляет Леонид Ковенков, ранее бывший священником РПЦ.

«Леонид Ковенков в 2007 году был извергнут из сана за канонические преступления Патриархом Московским и вся Руси Алекссием II по представлению церковного суда Ярославской епархии. Ковенков возглавил альтернативную религиозную организацию и фактически вводил в заблуждение людей. Мы надеемся на покаяние Леонида. Хотя стать священнослужителем он более не сможет, однако как для мирянина, осознавшего свои согрешения, двери Церкви для него открыты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский.

Леонид Ковенков пока не собирается выполнять решение судебных приставов. Он считает, судебные разбирательства еще не закончены и окончательного решения нет.