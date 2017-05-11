Ставрополь, 11 мая, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Приватизированные дворы многоквартирных домов Ставропоьского края хотели лишить возможности участвовать в федеральной программе благоустройства городской среды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта, теперь этим дворам вернули такое право.

Vladmama.ru Ставрополь, жилой массив

Власти Ставропольского края месяц назад объявили, что по федеральной программе в Ставропольском крае будут благоустроены только муниципальные дворы. Однако с этим не согласились активисты, которые напомнили, что, представляя программу, президент России Владимир Путин не ставил подобных ограничений.

«В будущем году мы направим регионам 20 млрд рублей на программы благоустройства, в том числе в моногорода, и дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь», сказал в обращении к Федеральному собранию президент страны.

Он поручил активистам ОНФ контролировать, чтобы в реализации программы учитывалось мнение горожан. В Ставропольском крае активистам стали поступать жалобы от граждан, у которых отказались принимать заявки на участие в программе на том основании, что их дворы приватизированы, и собственники должны их содержать самостоятельно.

«Люди, которые приватизировали свои дворы, в свое время проявили активную жизненную позицию и, таким образом, защитили двор от точечной застройки. А теперь они могли остаться не у дел», — прокомментировала положение вещей сопредседатель регионального штаба ОНФ Александра Будяк.

Она добавила, что обращение к властям дало результаты, и теперь эти придомовые территории могут участвовать в программе. Закон требует, чтобы муниципальные средства тратились только на благоустройство муниципальной собственности, поэтому на время работ по благоустройству дворы будут переводить в муниципальную собственность, а затем возвращать обратно в собственность жильцов.

Отметим, что в Ставропольском крае результатом реализации программы в 2017 году станет благоустройство 150 дворовых и 15 общественных территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ремонт в рамках федеральной программы по благоустройству городской среды в Ставропольском крае направят свыше 640 млн рублей, из которых 609 млн рублей — средства федерального бюджета.

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Дополнительно край получит до 20 млн рублей на обустройство парков и скверов.

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