Москва, 11 мая, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства РФ поздравил с Днем рождения министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, которому 11 мая исполнилось 56 лет. Об этом сообщает телеканал Life.ru.

Мвд.рф Владимир Колокольцев

«Хочу воспользоваться возможностью и поздравить нашего коллегу Владимира Александровича Колокольцева с Днем рождения», — заявил глава российского правительства.

Медведев вручил главе МВД РФ книгу 1912-го года выпуска, в которой подробно описаны особенности охоты и рыбной ловли в зависимости от времени года.

«Владимир Александрович, я хочу вам от имени правительства передать книгу, — говорит премьер-министр РФ. — Знаю, что вы интересуетесь и рыбной ловлей, и охотой. Это работа 1912 года».

Напомним, Владимир Колокольцев занимает пост министра внутренних дел РФ с 2012 года.

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