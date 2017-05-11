ЛНР: ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита
Луганск, 11 мая, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Читайте также: ЛНР: Бойцы ВСУ занимают жилые дома на линии соприкосновения
По его словам, «штаб АТО» ставит непосредственную задачу военнослужащим ВСУ использовать мирных граждан в качестве живого щита, а также вести обстрелы из артиллерии с территории жилых кварталов населенных пунктов.
Также Марочко отметил направления, с которых наиболее часто ведутся обстрелы позиций ополченцев — это населенные пункты Троицкое, Попасная и Мироновское.
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Напомним, Киев уже не раз демонстрировал отсутствие заинтересованности в обеспечении безопасности мирных жителей, проживающих на территории, подконтрольной Украине.
Так, ранее спикер ЛНР Андрей Марочко заявлял о фактах незаконного занятия жилых домов военнослужащими ВСУ, а также об опасности для мирных граждан складов ВСУ с оружием и химическими веществами, находящимися в районе населенных пунктов.