Луганск, 11 мая, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Читайте также: ЛНР: Бойцы ВСУ занимают жилые дома на линии соприкосновения

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

По его словам, «штаб АТО» ставит непосредственную задачу военнослужащим ВСУ использовать мирных граждан в качестве живого щита, а также вести обстрелы из артиллерии с территории жилых кварталов населенных пунктов.

Также Марочко отметил направления, с которых наиболее часто ведутся обстрелы позиций ополченцев — это населенные пункты Троицкое, Попасная и Мироновское.

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Напомним, Киев уже не раз демонстрировал отсутствие заинтересованности в обеспечении безопасности мирных жителей, проживающих на территории, подконтрольной Украине.

Так, ранее спикер ЛНР Андрей Марочко заявлял о фактах незаконного занятия жилых домов военнослужащими ВСУ, а также об опасности для мирных граждан складов ВСУ с оружием и химическими веществами, находящимися в районе населенных пунктов.