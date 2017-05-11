Санкт-Петербург, 11 мая, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Один из руководителей Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича задержан сотрудниками Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В помещениях учебного заведения был произведен обыск. Об этом сегодня, 11 мая, сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального управления.

(сс) Алексей Решетников Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Там пояснили, что на территории города и области сегодня проведены следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Следственной службой регионального УФСБ по признакам превышения должностными лицами университета своих должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).

«По версии следствия, указанные лица совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства», — говорится в сообщении УФСБ.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному ответственному сотруднику университета телекоммуникаций. О других фигурантах дела пока не сообщается.

Максимальная санкция по указанной части статьи 286 УК РФ — до 4 лет лишения свободы.

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича является старейшим вузом России в области подготовки специалистов для отрасли связи и телекоммуникаций. В структуре университета 8 факультетов, институт военного образования, в том числе учебный военный центр и военная кафедра, а также научно-исследовательский институт «Технологий связи». В СПбГУТ обучаются более 9 500 студентов.