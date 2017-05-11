Ростов-на-Дону, 11 мая, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Пока идея одобрения не нашла. Горожане также припоминают, что из года в год власти грозятся отменой материнского капитала, мол, денег в бюджете становится всё меньше. Чем тогда, спрашивается, детей кормить?!

Марина Каширская ИА REGNUM Мама с дочкой

В социальной сети «ВКонтакте» проходит открытое голосование среди интернет-пользователей сообщества «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону», подписчиками которого являются более 265 тыс. человек. По поводу налога на малодетность высказались почти 4,5 тыс. горожан, большинство из которых (почти 54%) протестуют против инициативы. Некоторые (22%) даже иронично проголосовали за введение вдобавок к налогу церковной десятины. И лишь 6% респондентам идея пришлась по душе.

И мужская половина населения, и женщины возмущены: «Ещё налог на безработицу введите!».

Практически все пользователи едины во мнении, что прежде чем вводить налог, население надо обеспечить работой с человеческой зарплатой, чтобы хотя бы одного ребёнка можно было прокормить. И почти все в один голос назвали идею «полнейшим бредом».

«Садиков нет! Вставать в очередь тогда надо лет за 10. Школ нет, и то школа сейчас — это пылесос для сбора родительских денег! Образование ребенку дай, будущее обеспечь. Тут бы себя прокормить, а детей ещё сверху как?» — недоумевает ростовчанин Александр П.

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«Регулировать рождаемость карательными мерами нельзя»

Как сообщало ИА REGNUM, проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей» представил директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Разрабатывался документ во исполнение указа президента от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». Проект предполагает в том числе введение в России налога на малодетность. Член Совфеда Елена Мизулина осудила предложение ввести в России налог на бездетность, отметив, что «любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в курсе инициативы.

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