Киев, 11 мая, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Официально Служба безопасности Украины не стала комментировать возможный запрет представителю Болгарии выступить на Евровидении в Киеве в связи с его концертом в 2014 году в Крыму, пишет украинский портал «Обозреватель».

Torange.biz Служба Безопастности Украины

Представитель ведомства заявил изданию, что болгарский артист выступил в Крыму, который Киев считает «временно оккупированной» территорией, еще до того, как Украиной были установлены новые правила въезда на территорию полуострова.

«Он выступал ещё до того, как были установлены правила, которые это запрещают», — сказал источник издания. Официальных комментариев от СБУ, ранее запретившей по причине концерта в Крыму въезд на Украину представительнице России Юлии Самойловой, не было.

В своем Facebook официальный представитель СБУ Елена Гитлянская написала только то, что решение о запрете въезда на Украину принимается при наличии достаточной информации о факте совершения общественно опасного деяния.

Ранее Киев заявил, что все въезды в Крым граждан РФ должны осуществляться с уведомлением Украины. Накануне второго полуфинала «Евровидения» стало известно, что Кристиан Костов, один из участников полуфинала, в 2014 году выступал в детском лагере «Артек» (Крым).

Также участник конкурса Костов имеет двойное гражданство — болгарское и российское. Певец родился и вырос в российской столице, участвовал в телевизионном проекте «Голос. Дети».

Первый полуфинал конкурса прошел 9 мая, второй состоится 11 мая, а финал запланирован на 13 мая. Болгария примет участие во втором полуфинале.