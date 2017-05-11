Москва, 11 мая, 2017, 15:38 — ИА Регнум. В московском городском транспорте проехали более 6,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны из других регионов России и из-за рубежа. С 3 по 11 мая проезд в городском транспорте для ветеранов был бесплатным, сообщается на портале мэры и правительства Москвы.

Fototelegraf.ru Ветераны в общественном транспорте

Свыше 1 тысячи участников Великой Отечественной войны 9 мая бесплатно воспользовались услугами такси, которые предоставляли 18 городских таксомоторных компаний.

Услугами метрополитена и наземного транспорта в эти дни воспользовались более 1,5 тысячи ветеранов, а поездами пригородного железнодорожного сообщения и аэроэкспрессами —5 тысяч. Они получали специальный проездной билет, дающий право бесплатного проезда, после того как показывали удостоверение.

«Столичный транспортный комплекс с работой в праздники справился, обеспечив москвичей и гостей города комфортным и безопасным транспортом», — отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 8 и 9 мая по случаю Дня Победы состоялось более 120 тематических концертов, прошло 26 выставок, 25 спортивных мероприятий, 35 фейерверков и более 60 акций памяти. Праздничные площадки посетили около 8 миллионов человек.

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