Сеул, 11 мая, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направит в КНР советников для обсуждения с китайской стороной вопросы размещения американских комплексов ПРО THAAD, а также проблему денуклеаризации Корейского полуострова. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь недавно избранного южнокорейского президента.

Противоракетный комплекс (THAAD)

Сеул намерен отправить в Пекин сразу несколько делегаций, которым предстоит прийти к общему мнению с китайскими коллегами по вопросу защиты Южной Кореи от северокорейских ракет, пишет «Чжунго синьвэнь».

Корейские СМИ сообщили, что данный вопрос обсуждался в ходе первого телефонного разговора президента Южной Кореи и председателя КНР. Лидеры двух стран провели первые телефонные переговоры, которые продлились более 40 минут.

Си Цзиньпин и Мун Чжэ Ин договорились в ближайшее время встретиться лично и обсудить ключевые региональные вопросы. Во время своего разговора с китайским лидером Мун Чжэ Ин подчеркнул, что Сеул выступает за многосторонний подход к решению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.

Накануне Мун Чжэ Ин провел первые телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых стороны обсудили сложившуюся обстановку в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по мнению Пекина, решение кризиса на Корейском полуострове возможно исключительно путем политического диалога. Со своей стороны, Китай готов оказать услуги посредника в переговорном процессе между КНДР и Южной Кореей