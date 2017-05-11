Москва, 11 мая, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с официальными представителями США осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил в четверг, 11 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МИД России Сергей Лавров

«Контакты министра Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между двумя президентами», — заявил представитель Кремля журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров прибыл 10 мая в Вашингтон, где провел переговоры сперва с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, а затем с главой Белого дома Дональдом Трампом.

После переговоров в столице США делегация РФ во главе с Лавровым направилась в Фэрбанкс (штат Аляска), где планирует принять участие в министерском заседании Арктического совета.

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