Нижний Новгород, 11 мая, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области рекомендует органам МСУ вновь запустить котельные и продолжить отопительный сезон там, где это возможно.

Pixabay.com Нет отопления

По словам главы областного министерства энергетики и ЖКХ Андрея Черткова, причиной для продолжения отопительного сезона стали неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в регионе. Одними из первых тепло должны получить детские сады, больницы, школы и другие социальные объекты

По данным областного Минэнерго и ЖКХ, в ряде южных районов Нижегородской области уже успели начать ремонтные работы на котельных. В этой связи возобновление подачи отопления там невозможно.

Ранее администрация Нижнего Новгорода направила руководителям теплоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ города о возобновлении подачи тепловой энергии на объекты социальной сферы и в жилые дома.

Кроме того, принято решение сдвинуть на две недели начало ремонтной кампании инженерных сетей, связанной с отключениями в городе горячей воды.

Горячее водоснабжение предписано восстановить и другим теплосетевым организациям, работающим на территории города и начавшим ремонтную кампанию.