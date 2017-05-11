Москва, 11 мая, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Кульминацией праздника стали военный парад и шествие «Бессмертного полка». В параде участвовали 11 тысяч военнослужащих, 135 единиц военной техники, на трибунах присутствовали шесть тысяч ветеранов и почетных гостей. «Кроме того, 400 тысяч москвичей смотрели на парадные строи, которые проходили через город, а трансляцию, которая шла во все страны через телевизионное вещание, посмотрели более 80 миллионов зрителей», — сказал Кибовский.

Ponedelnikmag.com Москва в День Победы, 2017 г

В шествии «Бессмертного полка» участвовали более 850 тысяч человек. В этом году был установлен абсолютный рекорд за все время проведения народной акции. В шествии приняли участие не только москвичи, но и делегации из разных регионов России и зарубежных стран — Сербии, Великобритании, Италии, Новой Зеландии.

Праздничные мероприятия прошли на 57 площадках фестиваля «Московская весна» и 35 площадках на улицах и в парках.

Более 200 тысяч человек провели День Победы на Поклонной горе, где состоялся концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Здесь же прошел кавалерийский парад Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды.

На ВДНХ светомузыкальную программу, посвященную истории Победы, посмотрели более 150 тысяч человек. Выступление возрожденного Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова оценили порядка 115 тысяч зрителей.

В столичных парках День Победы встречали около 1,5 миллиона москвичей и гостей столицы.

Обширная программа празднования была организована не только в центре города. На окружных площадках перед зрителями выступили 167 городских творческих коллективов и более 2300 приглашенных артистов.

Безопасность праздника обеспечивали 12 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников. Серьезных происшествий не зафиксировано.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 11 мая проезд в городском транспорте Москвы был бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны из регионов России и из-за рубежа.