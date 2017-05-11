Вашингтон, 11 мая, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Визит главы МИД Украины Павла Климкина в Вашингтон для участия в заседании Базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в рамках которого прошли встречи министра с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом, закончился 10 мая.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Понимание и поддержка

По данным СМИ, одной из главных тем визита было получение гарантий Вашингтона на предоставление Киеву финансовой помощи. В частности речь идет о сумме в $350 млн и поставках военной техники и вооружений.

Вашингтон так и не одобрил поставки на Украину летального вооружения. Кроме того, план бюджета США на 2018 год, обнародованный Белым домом, предусматривает сокращение международной помощи Украине на 68,8%.

Объёмы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более $570 млн. Однако новый проект предусматривает сокращение финансирования до $177 млн.

Ранее Верховная рада Украины обратилась к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Киевом оборонного соглашения и предоставлении стране статуса основного союзника вне НАТО.

В ходе визита Климкина в США Украина получила заверения «в поддержке американской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ». Также на встрече с Трампом и Пенсом обсуждалась ситуация на Донбассе и выполнение минских договоренностей, которые Пенс назвал главным способом миром решить проблему.

«Мы еще раз убедились в том, что мы имеем абсолютно четкую поддержку и понимание со стороны американской стороны, что является агрессией РФ, и насколько она угрожающая», — заявили тем не менее в МИД Украины.