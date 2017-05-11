Киев, 11 мая, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Читайте также: На Украине осквернили братскую могилу советских солдат

Glavnovosti.com Осквернение мемориала в Черновцах

Неизвестные оставили на стене мемориала нацистские надписи и символы, нарисованные красной краской. Мемориал был установлен по инициативе председателя еврейской общины «Мирьям» в октябре 2016 года.

В интервью порталу NEWSru.co.il Илья Хочь отметил, что в Черновцах это первый случай вандализма в отношении памятника жертвам Холокоста. При этом он напомнил, что в ноябре 2016 года неизвестные осквернили синагогу, оставив надпись на ее стене.

Читайте также: «Демонстрация с портретами Бандеры и Шухевича — это наша поддержка Европы!»

Напомним, после прихода к власти украинских националистов в 2014 году в Киеве, на Украине активизировались так называемые «патриоты», являющиеся членами различных радикальных группировок. Радикалы регулярно оскверняют памятники, скульптуры и мемориалы, посвященные жертвам Великой Отечественной войны и советским солдатам.

Так, 9 мая вандалы изуродовали братскую могилу защитников поселка Боровая Харьковской области в Великой Отечественной войне, оставив на памятнике надпись черной краской.