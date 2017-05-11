Источник — скриншот с сайта youtube, Анатолий Шарий Полуфиналист Евровидения-2017 в Крыму, в оздоровительном лагере Артек

Киев, 11 мая, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Кристиан Костов, один из участников полуфинала 62-го песенного конкурса «Евровидение», проходящего в Киеве, в 2014 году выступал в детском лагере «Артек» (Крым), сообщил украинский видеоблогер Анатолий Шарий.

Шарий напомнил, что Костов представляет на конкурсе Болгарию. Журналист привел отрывок видеозаписи, на которой юный певец поднимается на сцену на фоне надписи «1 июня 2014. Артек».

«И что теперь будем делать?» — спрашивает блогер.

Напомним, Россия не смогла принять участие в «Евровидении» в связи с тем, что потенциальный конкурсант Юлия Самойлова в 2015 году выступала в Крыму. СБУ настояла на том, чтобы не пускать на Украину певицу.

Участник конкурса Костов имеет двойное гражданство — болгарское и российское. Певец родился и вырос в российской столице, участвовал в телевизионном проекте «Голос. Дети».

Первый полуфинал конкурса прошел 9 мая, второй состоится 11 мая, а финал запланирован на 13 мая. Болгария примет участие во втором полуфинале.

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