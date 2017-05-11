Москва, 11 мая, 2017, 15:11 — ИА Регнум. В первом квартале 2017 года самой продаваемой моделью смартфона стал iPhone 7. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами компании Strategy Analytics.

Jan-Willem Reusink IPhone 7

По данным статистики, за соответствующий период было продано 21,5 миллионов таких устройств, что составляет 6% от всего рынка.

На втором месте — iPhone 7 Plus, продажи которого составили 17,4 миллиона единиц (5% всего мирового рынка).

Третье место занял R9s — смартфон китайского производителя OPPO. На него пришлось 3% от всего рынка (8,9 миллиона устройств продано). Как говорится в исследовании, данная модель наиболее популярна в Китае и странах Юго-Восточной Азии.

Объем продаж смартфонов по всему миру в первом квартале выросли на 6% в годовом выражении — теперь эта величина достигает 353,3 миллиона единиц.

В пятерку лидеров по продажам также вошли Samsung Galaxy J3 и Samsung Galaxy J5.