Тегеран, 11 мая, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Деятельность российских нефтегазовых компаний в Иране будет способствовать продвижению добытых Россией углеводородов на рынки, например, Китая. Об этом сегодня, 11 мая, ИА REGNUM заявил эксперт по странам Ближнего Востока и Северной Африки, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков.

Paul Lowry Нефтедобыча

Ранее представитель «Татнефти» Рустам Шарапов заявил, что российская компания рассматривает возможность закрепиться в Иране. По словам Шарапова, пока компания только в начале пути, и «Татнефть» надеется на то, что в результате совместной деятельности интересы обеих стороны будут удовлетворены. Речь идет о сотрудничестве с иранской стороной в разведке, товарных закупках, нефтепромыслах и передаче технологий.

«Вообще российские нефтяные и газовые компании довольно активно в последние несколько лет начали действовать на международных рынках. Это касается и Ирака, и Иракского Курдистана, и Сирии. В этом ключе осуществляют свою деятельность компании в Иране. Без сомнения, Иран для нас очень перспективный партнер. Деятельность российских компаний в ИРИ будет способствовать продвижению добытых Россией углеводородов на такие рынки как Китай, например. Значительная часть углеводородов иранских уходит в КНР. Поэтому это очень интересный и очень перспективный рынок», — подчеркнул аналитик.

Сейчас значительная часть тех ограничений, который были в отношении Ирана и действовали последние десятилетия, сняты. На иранский рынок в настоящее время обращают особенное внимание и американские, и европейские компании.

Что касается споров по поводу того, что Россия расширением своей деятельности в Иране, стране-конкуренте на рынке нефти и газа, только усиливает своего конкурента, то, по словам Егорченкова, в современных условиях эта логика так ней действует.

«Безусловно, страны-производители углеводородов продолжают бороться за доли рынка тех или иных регионов мира. Но при этом активно ведется спотовая торговля, обменная торговля, когда условно мы что-то продаем из своего запаса нефти или газа под иранской маркой, а Иран продает под нашей маркой», — отметил эксперт.

По его словам, такие возможности тоже есть, чем все игроки на международном нефтяном рынке активно пользуются, и такая торговля будет продолжать развиваться. Кроме того, рынок углеводородов продолжает расти. Пока нет причин считать, что объемы потребления будут резко сокращаться в ближайшее всего.

Напомним, что российские нефтегазовые компании проявляют интерес к Ирану уже более 15 лет. Подписать соглашения о намерениях по различным месторождениям успели многие из них. Так, в 2003 году «Лукойл» создала с норвежской Statoil консорциум по разведке нефтяного блока Анаран. Через два года СП заявило об открытии крупного месторождения Азар, где запасы черного золота составляют более 2 млрд баррелей. Но в 2007 году «Лукойл» был вынужден заморозить свои проекты из-за американских санкций против ИРИ. Еще через два года эта российская компания вышла из консорциума.

Потом в стране пыталась работать «Газпром нефть», но безрезультатно. «Татнефть» тоже работала в Иране. В 2002 году с НИИ нефтяной промышленности Ирана она испытывала технологии повышения нефтеотдачи на месторождении Купал, участвовала с тендерах, но никакие контракты заключены не были. Также «Газпром» 1999 году вкладывал миллионы долларов в разработку второй и третьей фаз крупнейшего в мире газового месторождения «Южный парс», но потом компания решила не продолжать развивать проект.

Однако после того, как с Ирана была снята часть санкций Запада, наложенных за ядерную программу страны, в иранскую нефтегазовую отрасль захотели вернуться многие международные компании, в том числе и российские. К тому же Тегеран разработал новую модель нефтяных контрактов, которая обладала перед старой рядом преимуществ.