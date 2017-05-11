Москва, 11 мая, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook прокомментировала реакцию СМИ США на визит в Вашингтон министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который 10 мая провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой Белого дома Дональдом Трампом.

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По ее словам, во время визита главы МИД РФ в Вашингтон чаще всего сотрудники СМИ США просили российского дипломата прокомментировать увольнение главы ФБР.

Затем, отмечает Захарова, «местная медиасфера взорвала» сама себя историей с протокольной съемкой встречи Лаврова с Трампом.

«Складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии», — написала официальный представитель МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Вашингтон прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Сперва российский дипломат провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а затем был принят в Белом доме президентом США Дональдом Трампом.

После переговоров в Вашингтоне делегация РФ во главе с Лавровым направилась в Фэрбанкс (штат Аляска), где примет участие в министерском заседании Арктического совета.

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