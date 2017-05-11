Лондон, 11 мая, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис провел встречу с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, сообщает 11 мая Reuters.

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Встреча прошла в Лондоне. Это первая встреча на столь высоком уровне между государствами, после возникшей напряженности, связанной с одобрением Вашингтоном поставок оружия сирийским курдам.

Во время встречи Мэттис заявил, что США стремится к тому, чтобы Турция как союзник Соединенных Штатов по НАТО был защищена.

Встреча между министром обороны Мэттисом и премьер-министром Йылдырымом состоялась в рамках международной конференции по Сомали и продолжалась около 30 минут.

Напомним, 9 мая президент США Дональд Трамп одобрил поставку сирийским курдам вооружения.

Анкара считает курдские Отряды народной самообороны (YPG) террористической организацией, в то время, как Вашингтон рассчитывает на их поддержку в борьбе за сирийскую Ракку, которую террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают своей столицей.