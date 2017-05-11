Москва, 11 мая, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Министерство финансов и федеральная таможенная служба никогда не вводили льготных акцизов для импортеров зарубежных вин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Pixabay.com Вино

Минфин 5 мая издал приказ, который отменяет действие пониженного акциза для импортеров вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Импортеры пользовались пониженными акцизами с 2016 года. Ставки и составляли 5 рублей за 1 л тихих защищенных вин, 13 рублей за 1 л игристых незащищенных вин. При этом, стандартные акцизы для всех импортных вин составляют 18 рублей за 1 л тихих и 36 рублей за 1 л игристых вин, пишет «Коммерсант».

"Льготная ставка была установлена с 1 января 2016 года для того, чтобы было выгодно сажать виноград в России. Но для того, чтобы получить эти льготные ставки акциза, для российских производителей было прописано такое огромное количество условий, что предприятия, которые выпускают вина по этим условиям, только появляются», — отмечает Попович.

Затем, по его словам, «кто-то» истолковал этот закон таким образом, что ставки акцизов начали применяться и к импортным винам. При этом, ни о каких официальных уточнений со стороны импортеров о том, могут ли они поставлять свою продукцию по таким ставкам, в Минфин или другое ведомство не поступало, подчеркивает Попович.

«В результате, у импортеров появилось конкурентное преимущество перед российским вином, а закон, который заработал в 2016 году, стал действовать наоборот, против внутренних производителей», — отмечает эксперт.

Поэтому в приказе Минфина от 5 мая условия для импортеров не ухудшаются — ведомство призывает производителей и таможню соблюдать закон и правильно его толковать.

«Импортеры будут платить акциз по ставке как за столовое вино, которое они везут. При этом, никаких революционных вещей на полках магазина не произойдет: цена бутылки вина увеличится на 20−30 рублей, что, конечно, неприятно, но не смертельно ни для покупателей, ни для импортеров», — отмечает Попович.

Единственный минус приказа Минфина может быть в том, что у таможни появляется возможность продумать варианты, как выставить импортерам счета за акцизы, не уплаченные в течение предыдущих полутора лет.

«Надо избежать обратного хода закона. Налоги заложены в товар, который оплачивает покупатель, он оплатил его по льготным акцизам, а значит, доплачивать разницу предприятиям придется из своей прибыли», — считает Попович.

Если предприятиям придется платить из своей кармана, то это приведет ко значительным убыткам, а в некоторых случаях и банкротству. Такие результаты скажутся на рынке алкогольной продукции и разбалансируют его, уверен эксперт.