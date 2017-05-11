Волгоград, 11 мая, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Введение налога на малодетность с большей долей вероятности ни к чему хорошему не приведет, по крайней мере, способствовать росту рождаемости такие меры не будут. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель комитета Волгоградской областной думы по образованию, науке, делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Николай Лукьяненко.

Роддом младенцы

«Мне достоверно известно, что данный проект закона не имеет никакого отношения к исполнению указа президента РФ «О мерах по реализации демографической политики». Это частная инициатива некого исследовательского института, которая уже негативно встречена федеральным парламентом — органом, который как раз принимает законы», — пояснил парламентарий.

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Кремль ничего не знает о предложении ввести налог на малодетность

По мнению Николая Лукьяненко, «регулировать рождаемость карательными мерами (а предлагаются именно такие) — неэффективная, неразумная и опасная инициатива».

«Она приведёт лишь к росту протестных настроений в обществе, возможным махинациям, «фиктивным» детям», — считает собеседник агентства.

Что касается шагов, которые стоит предпринять для того, чтобы стимулировать рождаемость, для поддержки многодетных семей, то, по словам депутата, здесь возможно лишь действие дополнительных стимулирующих инициатив.

«Но все они должны быть не популистскими (как это предложено с Фондом будущего вышеупомянутым Институтом демографии), а экономически обоснованными», — уверен народный избранник.

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Николай Лукьяненко отметил, что хорошо в этом вопросе показал себя материнский капитал. Также хорошая мера и выделение земельного участка под строительство своего дома для многодетных семей. Однако, добавляет депутат, здесь важно, чтобы участок был уже оснащён всеми инженерными сетями и имел соответствующее инфраструктурное окружение.

Как сообщало ИА REGNUM, проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей» был предоставлен директором Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым и разрабатывался во исполнение указа президента от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

В нем в том числе предлагается введение в России налога на малодетность. Помимо этого, он приравнивает воспитание детей к трудовому стажу, предоставляет право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями. Кроме того, концепцией предлагается создать государственный фонд поддержки многодетных семей — Фонд будущего, а также установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей.